Magazin Kaffee oder Tee Der SWR Nachmittag Tagesgespräch: Was meinen Sie? / Gute Reise: Praslin und La Digue / Tagesthema: Erklär mir mein Weihnachtsgeschenk- Handy- und Tabletsprechstunde / Staunen im Südwesten: Tussi-Bratwurst / Abenteuer Haushalt Das richtige Kissen für einen guten Schlaf / Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! / Daheim im Südwesten: damals und heute - Ramses-Austellung Tagesgespräch - Was meinen Sie? Zuschauermeinungen zu aktuellen Themen werden live am Telefon abgefragt. Gute Reise: Praslin und La Digue 1.800 Kilometer vor der Ostküste Westafrikas entfernt liegt die Republik der Seychellen, mitten im Indischen Ozean. Sie besteht aus 115 Inseln, wir besuchen davon heute Praslin und La Digue. Und Sie werden sehen: Im Inselstaat der Seychellen sind die Wege genauso schnell zu bewältigen wie in anderen Ländern, auch wenn es von einer Insel zur anderen auch mal ganz schön unruhig werden kann. Tagesthema: Erklär mir mein Weihnachtsgeschenk- Handy- und Tabletsprechstunde Mit Andreas Reinhardt, Fachjournalist Unter vielen Weihnachtsbäumen lag ein neues Handy oder ein neues Tablet. Andreas Reinhardt wird in Kaffee oder Tee zeigen, wie man die Daten vom alten Gerät auf das neue bringt. Die Tel.Nr. um Fragen zu stellen lautet: 0180-229-1545 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Staunen im Südwesten: Tussi-Bratwurst Obwohl in Deutschland bald jeder Zehnte kein Fleisch mehr isst, ist die Menge an verzehrtem Fleisch in den letzten zehn Jahren fast gleich geblieben. Aber wo Qualität kaufen? Es gibt immer weniger Metzgereien. Der Nachwuchs geht den Metzgern aus. Drei junge Fleischereifachverkäuferinnen aus der Region Stuttgart starten daher eine eigene Werbekampagne, damit ihr Beruf wieder hip wird. Abenteuer Haushalt Das richtige Kissen für einen guten Schlaf Mit Stephanie van der Meyden, Kissenexperte Welches Kissen hilft mir in einen guten Schlaf? Das große, kuschlige Daunenkissen verführt uns doch sicher in einen traumhaften Schlaf oder doch nicht? In Kaffee oder Tee zeigt Ihnen die Fachhändlerin Stephanie van der Meyden, mit welchem Kissen Sie gut schlafen und ihre Halswirbelsäule am besten entlasten können. Die 2. Chance beim Kaffee-oder-Tee Quiz! Die Telefonnummer, um mitzumachen, lautet: 0180 229 2000 (6 Cent pro Anruf aus dem dt. Festnetz, mobil evtl. abweichende Kosten) Daheim im Südwesten - damals und heute Ramses-Austellung Mit Lars Petersen, Kurator am Badischen Landesmuseum Karlsruhe Sein Name steht für Ägypten wie die Pyramiden: Ramses der Große gilt als der mächtigste aller Pharaonen, hatte der Legende nach 100 Kinder und wurde schon zu Lebzeiten als Gott verehrt. Das Badische Landesmuseum Karlsruhe widmet ihm eine große Sonderausstellung (Ramses Göttlicher Herrscher am Nil 17.12.2016 18.6.2017). Der Kurator Lars Peteren erzählt uns erstaunliche Geschichten aus dem Alten Ägypten. Moderation: Jens Hübschen Gäste: Gäste: Andreas Reinhardt (Fachjournalist), Stephanie van der Meyden (Kissenexperte), Lars Petersen (Kurator am Badischen Landesmuseum Karlsruhe)