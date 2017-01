SWR 15:15 bis 16:00 Dokusoap Tierarztgeschichten Eine Landschildkröte, ein Kaninchen und ein ungarisches Steppenrind D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Radieschen buddelt wie verrückt. Dann presst die griechische Landschildkröte - und legt trotzdem keine Eier. Das könnte eine sogenannte Legenot sein. Dr. Marcellus Bürkle geht der Sache mit Blutbild und Röntgenaufnahme auf den Grund und erlebt eine Überraschung. Dr. Jürgen Seybold aus Baiersbronn behandelt ein dreijähriges Kaninchen, das einen Abszess in der Kiefergegend hat. Der Tierarzt entschließt sich zur Operation. Doch schon die Narkose könnte für den kleinen Nager heikel sein. Das ungarische Steppenrind, das auf der Weide einer Tierschutzstiftung lebt, soll kastriert werden. Der Eingriff an sich ist unblutig und nicht weiter problematisch - aber Tierärztin Sylvia Kleefisch muss den angehenden Jungbullen erst mal fangen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Tierarztgeschichten