SWR 10:30 bis 11:15 Dokumentation Seenflimmern - Der Starnberger See D 2016 Stereo 16:9 HDTV Marco Goetz liebt den Wind, die Luft und die Verwandlungen der Natur im Jahreslauf. Der renommierte Architekt und begeisterte Segler will einen "schwimmenden Strand" errichten, der seine Position abhängig von Wind und Wetter wählt und dabei ungewöhnliche Perspektiven vom Wasser aus ermöglicht. Vorbild für dieses sinnliche Erlebnis ist das Prunkschiff der "Churfürstlichen Flotte", ein schwimmendes Jagdschloss der bayerischen Herzöge. Es war um 1700 eine Sensation - nun schickt Goetz sich an, am Starnberger See einen ähnlichen Blickfang zu schaffen. Auf der Roseninsel, wo sich einst Märchenkönig Ludwig II. und Kaiserin Sisi ein Stelldichein gaben, erforschen heute Wissenschaftler die Rätsel der Vergangenheit. Der Archäologe Tobias Pflederer sucht unter Wasser nach den Überresten jahrtausendealter Besiedlung. Bis zu 20.000 Vögel zählt die Ornithologin Andrea Gehrold an manchen Wintertagen. Der Nachwuchs der seltenen Fluss-Seeschwalbe liegt ihr besonders am Herzen. Weitab vom betriebsamen Ufer brüten sie auf geschützten Flößen. Für Sr. Raphaela vom Orden der Missionsbenediktinerinnen ist der Starnberger See zur zweiten Heimat geworden. Seit über 40 Jahren lebt sie in Tansania, kehrt aber immer wieder ins Mutterkloster in Tutzing zurück. Am Wasser tankt sie Kraft für ihre Arbeit und für ihren Glauben. Ernst Simmerding betreibt in Leoni eine Bootswerft. Der Familienbetrieb kann auf eine fast hundertjährige Geschichte zurückblicken. Der studierte Förster ist gleichzeitig auch Fischer - und ein echter Lebenskünstler dazu. Einer wie er wäre ohne den Starnberger See schlichtweg nicht vorstellbar. Originaltitel: Seenflimmern