Sky Cinema +1 09:55 bis 11:55 Komödie Sisters USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Weil die Eltern ihr Haus verkaufen wollen, kommen die lange erwachsenen Schwestern Maura und Kate (Amy Poehler, Tina Fey) nach Hause, um ihre Jugendzimmer auszuräumen. Die zwei so verschiedenen Frauen feiern ihr Wiedersehen und planen, sich mit einer Mega-Hausparty gebührend von der Vergangenheit zu verabschieden. Doch die eingeladenen Ex-High-School-Freunde erweisen sich keineswegs als brave Langweiler. Von Alkohol und Drogen befeuert, gerät die Feier bald völlig außer Kontrolle. - Die Comedy-Stars Tina Fey und Amy Poehler lassen es in der wüsten Party-Komödie vom "Pitch Perfect"-Regisseur hemmungslos krachen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amy Poehler (Maura Ellis) Tina Fey (Jane Jones) Maya Rudolph (Brinda) Ike Barinholtz (James) John Leguizamo (Dave) Dianne Wiest (Deana Ellis) James Brolin (Bucky Ellis) Originaltitel: Sisters Regie: Jason Moore Drehbuch: Paula Pell Kamera: Barry Peterson Musik: Christophe Beck Altersempfehlung: ab 12