Motorvision.TV 06:05 bis 06:55 Magazin Magazin Fiats Retro-Bestseller Fiats Retro-Bestseller D 2009 Stereo 16:9 Merken Fiats Retro-Bestseller gibt's jetzt auch oben ohne. Mit Charme, Chick und Jalousie sorgt der kleine Stadtflitzer für jede Menge Frischluft-Spaß. Der Fiat 500 C soll Cabriofans von Mini und Smart in die italienische Knutschkugel locken. Und ein weitere Erfolgsgarant darf heute ins Rampenlicht, die Mercedes-Benz-G-Klasse. 30 Jahre alt und erfolgreich wie eh und je.Außerdem ein Abstecher in die Low-Rider-Szene:Unsere Lowrider-Jungs starten ihr zweites Projekt. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Magazin