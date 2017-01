RTL Crime 23:50 bis 00:45 Krimiserie Büro der Legenden Folge 10 F 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 10: Sisteron wartet besorgt auf Cyclones Entlassung innerhalb der nächsten Tage. Malotru nimmt sich ein paar Tage Auszeit rund um die Operation Cyclone, nun in der Hand der Action Division, und trifft sich heimlich mit dem CIA. Marie-Jeanne beginnt sich zu sorgen, als sie entdeckt, dass Marina bei einem Zwischenstopp in Georgien aus ihrer Maschine in den Iran entführt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zineb Triki (Nadia El Mansour) Mathieu Kassovitz (Malotru) Jean-Pierre Darroussin (Duflot) Léa Drucker (Balmes) Sara Giraudeau (Marina) Florence Loiret Caille (Marie-Jeanne) Jonathan Zaccaï (Sisteron) Originaltitel: Le Bureau des Légendes Regie: Hélier Cisterne Drehbuch: Camille de Castelnau, Eric Rochant Kamera: Hichame Alaouie Musik: Robin Coudert Altersempfehlung: ab 16