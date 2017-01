RTL Crime 12:25 bis 13:15 Krimiserie Cagney & Lacey Um jeden Preis USA 1986 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 13: Patrick Lowell ist im Revier verhaßt. Er wandte sich einst an die Presse, um Bestechungsvorwürfen nachzugehen, die von seinen Vorgesetzten nicht untersucht wurden. Ausgerechnet Lowell wird Cagney als neuer Partner an Stelle von Lacey zugeteilt, die sich immer noch im Mutterschaftsurlaub befindet. Doch Mary Beth macht ihrer Freundin Christine klar, dass Lowells Handeln in dieser Sache ähnlich korrekt war, wie Christines Anzeige gegen Captain Hennessey, der sie sexuell belästigt hatte. Cagney und Lowell ermitteln gegen eine Bande, die Leute an Geldautomaten überfällt. Die beiden schnappen einen der Täter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Albert S. Waxman (Lt. Bert Samuels) John Karlen (Harvey Lacey) Martin Kove (Det. Victor Isbecki) Carl Lumbly (Det. Marcus Petrie) Harvey Atkin (Desk Sgt. Ronald Coleman) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Jan Eliasberg Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Frederick Rappaport Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12