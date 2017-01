RTL Crime 09:15 bis 10:00 Krimiserie CSI: Den Tätern auf der Spur Stille Wasser CDN, USA 2000 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 4: Warrick sieht sich weiterhin den Einschüchterungsversuchen des Richters Cohen ausgesetzt. Hilfesuchend wendet er sich an Grissom. Zudem muss das CSI-Team zwei Morde klären, eine Frauenleiche gerät zwei Hobby-Fischern an den Haken und ein junger Student stirbt unter ungeklärten Umständen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: William Petersen (Gil Grissom) Marg Helgenberger (Catherine Willows) Gary Dourdan (Warrick Brown) Jorjan Fox (Sara Sidel) George Eads (Nick Stokes) Paul Guilfoyle (Captain Jim Brass) Eric Szmanda (Greg Sanders) Originaltitel: CSI: Crime Scene Investigation Regie: Richard Lewis Drehbuch: Anthony E. Zuiker, Josh Berman Kamera: Roy H. Wagner Musik: John M. Keane Altersempfehlung: ab 12