RTL Crime 07:25 bis 08:15 Krimiserie Cagney & Lacey Alle Jahre wieder USA 1985 Stereo Merken 1. Staffel, Folge 11: Christine hat mit dem Kollegen David Keeler schon seit längerem eine lose Beziehung. Die beiden treten bei einer Kommission, die Brutalität bei der Polizei untersuchen soll, als Kontrahenten auf. Barbara Cody, die ein Auge auf David geworfen hat, sitzt ebenfalls in der Kommission. Aus Eifersucht auf die Konkurrentin will Christine David in seiner Wohnung mit einem Essen überraschen. Überrascht ist dann aber sie, als sie David und Barbara in einer eindeutigen Situation ertappt. Der Blueskomponist Jackson Bell fühlt sich seit Jahren von Verleger Lou Castel verschaukelt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharon Gless (Chris Cagney) Tyne Daly (Mary Beth Lacey) Albert S. Waxman (Lt. Bert Samuels) Carl Lumbly (Det. Marcus Petrie) Martin Kove (Det. Isbecki) John Karlen (Harvey Lacey) Troy Slaten (Michael Lacey) Originaltitel: Cagney & Lacey Regie: Charlotte Brown Drehbuch: Barbara Avedon, Barbara Corday, Judy Merl, Paul Eric Myers Musik: Bill Conti Altersempfehlung: ab 12

