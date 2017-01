Sky Krimi 05:50 bis 06:40 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 159 Tod nach Dienstschluss D 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Beim Dienst beobachtet die Putzfrau Florica Marinescu im Nachbargebäude einen Mord. Auf dem Kommissariat trifft sie auf Bachmayr und Controllerin Patrizia Ortmann. Die bemüht sich um einen Dolmetscher, aber als sie kurze Zeit später zurück kommt, ist Marinescu spurlos verschwunden. Am nächsten Morgen liegt Florica Marinescu erwürgt auf dem Seziertisch in der Pathologie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Erich Krenek Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12