Sky 1 21:05 bis 21:55 Serien Wentworth Gefährliches Spiel AUS 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Debbie (Georgia Flood) ist in Jacs Sohn Brayden Holt (Reef Ireland) verliebt. Der spielt ein gefährliches Spiel - er zeigt Debbie, wie man Heroin spritzt. Bea (Danielle Cormack) ist verzweifelt, sie weiß nicht wie sie vom Gefängnis aus ihrer Tochter helfen kann. - Düster-beklemmendes Knastdrama um eine junge Frau, die sich im brutalen Alltag des Strafvollzugs behaupten muss. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Danielle Cormack (Bea Smith) Kate Atkinson (Vera Bennett) Celia Ireland (Liz Birdsworth) Shareena Clanton (Doreen Anderson) Robbie Magasiva (Will Jackson) Kris McQuade (Jacs Holt) Nicole Da Silva (Franky Doyle) Originaltitel: Wentworth Regie: Jet Wilkinson Drehbuch: Lara Radulovich, David Hannam, Reg Watson, Lally Katz, Emma J. Steele Altersempfehlung: ab 16