Sky 1 19:50 bis 20:15 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine Dusel-Diagnose USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Kelso hat einen Entschluss gefasst und will nur noch wenige Wochen im Sacred Heart bleiben. Elliot und Carla versuchen alles, um ihn zum Bleiben zu überreden, während Kelso selbst in Erinnerungen schwelgt. Ted hingegen freut sich so über Kelsos Weggang, dass er sich die Kleidung vom Körper reißt, nicht achtgibt und vor den Truck des Hausmeisters läuft. Dr. Cox ist indes mit einem Patienten beschäftigt, den er schon seit Jahren behandelt und noch immer nicht weiß, was er hat. Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (Hausmeister) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Nurse Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Rick Blue Drehbuch: Aseem Batra Musik: Jan Stevens