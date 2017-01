Sky 1 18:35 bis 19:00 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Meine Tabellenführung USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken J. D. will mit Cox und Turk mithalten, die ständig miteinander wetteifern. Als er tatsächlich alle anderen überholt - nämlich auf der Krankenhaus-Website, auf der die Patienten über ihren Lieblingsarzt abstimmen - fühlen Cox und Turk sich genötigt, ihm mit einem fiesen Trick den Rang streitig zu machen. Elliott kämpft indes mit ihrem Gewissen: Ihre todkranke Patientin und Freundin Shannon will sich das Leben nehmen. Darf und kann Elliott das für sich behalten? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (Der Hausmeister) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Schwester Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Will Mackenzie Drehbuch: Janae Bakken Kamera: Richard Davis Musik: Jan Stevens