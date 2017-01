Sky 1 16:35 bis 17:20 Comedyserie Desperate Housewives Neid USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Erfolg von Brees neuem Kochbuch weckt Neid in der Wisteria Lane. Lynette versucht unterdessen, an ihre alten Erfolge als Marketingexpertin anzuknüpfen und entwickelt einen Businessplan für Bree. Susans Sohn MJ malt ein Familienportrait - allerdings mit einer unangenehmen Überraschung für seinen Vater Mike. Gabby entwickelt einen Plan, um mehr Zeit allein mit Carlos verbringen zu können. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Teri Hatcher (Susan Mayer) Marcia Cross (Bree Hodge) Felicity Huffman (Lynette Scavo) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Ricardo Chavira (Carlos Solis) Doug Savant (Tom Scavo) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Scott Ellis Drehbuch: Marc Cherry, John Pardee, Joey Murphy Kamera: Lowell Peterson Musik: Steve Jablonsky