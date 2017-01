Sky 1 14:55 bis 15:50 Comedyserie Doc Martin Alles geschafft und doch kein Ja-Wort GB 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Martin und Louisa wollen endlich vor den Traualtar treten. Da kommt es bei Martin gar nicht gut an, dass er von einigen Leuten gefragt wird, ob er sich die Entscheidung auch reiflich überlegt hat. Trotzdem bleibt bei ihm ein Körnchen des Zweifels hängen. Unterdessen scheinen die Hochzeitsvorbereitungen unter keinem guten Stern zu stehen. Al und Bert müssen sich für das Catering etwas anderes einfallen lassen, weil sie ein Problem in ihrem Restaurant haben. Der Florist wird verhaftet, als er ein Fahrrad stehlen will und der Vikar stürzt und bricht sich ein Bein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Martin Clunes (Dr. Martin Ellingham) Caroline Catz (Louisa Glasson) Ian McNeice (Bert Large) Stephanie Cole (Joan Norton) Katherine Parkinson (Pauline Lamb) John Marquez (PC Joe Penhale) Joe Absolom (Al Large) Originaltitel: Doc Martin Regie: Ben Bolt Drehbuch: Dominic Minghella, Jack Lothian Musik: Colin Towns Altersempfehlung: ab 12