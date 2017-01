Sky 1 14:05 bis 14:30 Comedyserie Scrubs - Die Anfänger Mein Leben als Mann USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Elliott hört versehentlich, dass Dr. Kelso in Rente geschickt werden soll, und macht sich schwere Vorwürfe, weil sie sein wahres Alter recherchiert und ausposaunt hatte. Nun will sie ihm helfen, den Krankenhausvorstand davon zu überzeugen, Kelso auf seinem Posten zu belassen. Carla verspricht, sie dabei zu unterstützen. J.D.s Unsicherheit, ob er Sam ein gutes Vorbild sein kann, kollidiert mit Turks Alpha-Männchen-Gehabe, sodass die beiden aneinandergeraten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zach Braff (Dr. John "J.D." Dorian) Sarah Chalke (Dr. Elliot Reid) Donald Faison (Dr. Christopher Turk) Neil Flynn (Hausmeister) Ken Jenkins (Dr. Bob Kelso) John C. McGinley (Dr. Perry Cox) Judy Reyes (Carla Espinosa) Originaltitel: Scrubs Regie: Michael McDonald Drehbuch: Angela Nissel Kamera: Andrew Rawson Musik: Jan Stevens

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 15:10

Seit 378 Min. Sportschau

Magazin

Das Erste 12:00 bis 16:10

Seit 132 Min. 17.000 Kilometer KANADA

Reportage

3sat 13:45 bis 14:30

Seit 27 Min. Skispringen

Ski

Eurosport 13:45 bis 15:45

Seit 27 Min.