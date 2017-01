Sky 1 10:30 bis 11:15 Comedyserie Desperate Housewives Tyrannen USA 2008 Stereo 16:9 HDTV Merken Brees Tochter Danielle kommt zu Besuch in die Wisteria Lane und übt Kritik an ihrer Mutter. Währenddessen bekriegen sich Gabrielle und Susan aufgrund eines vorangegangenen Streites ihrer Kinder lautstark. Zu ihrem Ärger findet Lynette Tom und Dave in der Garage vor - die beiden haben eine Band gegründet. Katherine und Mrs. McClusky laden Edie ein, um mehr über ihren Ehemann Dave zu erfahren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Felicity Huffman (Lynette Scavo) Teri Hatcher (Susan Mayer) Eva Longoria (Gabrielle Solis) Marcia Cross (Bree Hodge) Nicollette Sheridan (Edie Britt) Joy Lauren (Danielle Van De Kamp) Ricardo Chavira (Carlos Solis) Originaltitel: Desperate Housewives Regie: Bethany Rooney Drehbuch: Joe Keenan, Marc Cherry Kamera: Eric Van Haren Noman Musik: Steve Jablonsky