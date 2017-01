Sky 1 06:00 bis 06:40 Show MasterChef USA USA 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die 6. Staffel der US-Version der weltweit erfolgreichsten Kochshow fesselte bis zu 4,8 Millionen Zuschauer. Wer sich den Titel "MasterChef USA" sichert, gewinnt 250.000 US-Dollar und darf sein eigenes Kochbuch veröffentlichen. In der prominent bestückten Jury sitzen der Starkoch Graham Elliot, die Gastronomin Christina Tosi, Gründerin der erfolgreichen Café-Kette "Momofuku Milk Bar", sowie der britische Sternekoch Gordon Ramsay. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gordon Ramsay (Jury) Graham Elliot (Jury) Christina Tosi (Jury) Olivia Crouppen (Herself - Contestant) Katrina Kozar (Herself - Contestant) Stephen Lee (Himself - Contestant) Nick Nappi (Himself - Contestant) Originaltitel: MasterChef USA Regie: Brian Smith Musik: Jeff Lippencott, Mark T. Williams