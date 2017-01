Sky Krimi 04:40 bis 05:30 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 161 Tod eines ehrenwerten Mannes D 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Spieleentwickler Gernot Kranzler liegt tot mit einem Föhn in seiner Badewanne. Nach der Untersuchung des Tatorts sind sich die Kommissare Korbinian Hofer und Sven Hansen schnell einig: Hierbei handelt es sich weder um einen Unfall noch um einen Selbstmord. Da die Polizisten keine Einbruchspuren an der Wohnungstür finden, spricht alles dafür, dass Kranzler seinen Mörder gekannt und reingelassen haben muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Korbinian Hofer) Igor Jeftic (Sven Hansen) Max Müller (Michael Mohr) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Diana Staehly (Patrizia Ortmann) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Nikolaus Schmidt Kamera: Erich Krenek Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 6