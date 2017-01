Sky Krimi 03:40 bis 04:40 Krimiserie Wataha - Einsatz an der Grenze Europas PL 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Bei Natalias Ehrenbegräbnis in Warschau überreicht der Stellvertreter des Ministers der Staatsanwältin Dobosz neue Beweismittel im Fall des Bombenanschlags auf den Grenzposten. Rebrow hat seine ganz eigene Meinung über die Hintermänner des Attentates. Die verrät er noch in der Nacht der Staatsanwältin und taucht danach sofort unter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leszek Lichota (Wiktor Rebrow) Aleksandra Poplawska (Prokurator Iga Dobosz) Bartlomiej Topa (Adam "Grzywa" Grzywaczewski) Magdalena Poplawska (Natalia Tatarkiewicz) Andrzej Zielinski (Komendant Konrad Markowski) Dagmara Bak (Aga Malek) Maciej Mikolajczyk (Piotr "Rambo" Wojcik) Originaltitel: Wataha Regie: Michal Gazda, Kasia Adamik Drehbuch: Wiktor Piatkowski, Artur Kowalewski, Julie Rutterford Musik: Lukasz Targosz

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 407 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:20 bis 05:00

Seit 207 Min. Soul Survivors

Horrorfilm

Tele 5 02:50 bis 04:05

Seit 57 Min. Tennis

Tennis

Eurosport 03:00 bis 06:00

Seit 47 Min.