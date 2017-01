Sky Krimi 20:15 bis 21:15 Krimiserie Wataha - Einsatz an der Grenze Europas PL 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Polizei sucht den Tatort nach Beweisstücken ab, an dem Natalia ermordet wurde, und findet Wiktor Rebrows Feuerzeug. Sowohl er als auch Markowski werden zum Verhör vorgeladen. Parallel dazu nimmt die Polizei das Sägewerk des einheimischen Kriminellen Kalitas auseinander. In einem Versteck liegen Munition, Sprengstoff und auch die Waffe, mit der Kosowski und Ewa erschossen wurden. Kalita weist jede Schuld von sich und behauptet, jemand wollen ihm die Morde in die Schuhe schieben. Staatsanwältin Dobosz lässt Kalita verhaften und ordnet die Durchsuchung des Grenzpostens in Ustrzyki an. Die Entdeckungen dort geben dem Fall eine neue Wendung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leszek Lichota (Wiktor Rebrow) Aleksandra Poplawska (Prokurator Iga Dobosz) Bartlomiej Topa (Adam "Grzywa" Grzywaczewski) Magdalena Poplawska (Natalia Tatarkiewicz) Andrzej Zielinski (Komendant Konrad Markowski) Dagmara Bak (Aga Malek) Maciej Mikolajczyk (Piotr "Rambo" Wojcik) Originaltitel: Wataha Regie: Michal Gazda, Kasia Adamik Drehbuch: Artur Kowalewski, Maciej Maciejewski, Julie Rutterford Kamera: Tomasz Augustynek Musik: Lukasz Targosz

