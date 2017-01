Sky Krimi 18:20 bis 19:25 Krimiserie Ein Fall für zwei Folge: 292 Mord im Callcenter D, A, CH 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Dr. Markus Lessing liegt nach einem Fahrradunfall im Krankenhaus. Sein Neffe Felix, der gerade Praktikum bei ihm in der Kanzlei macht, soll den Fall von Sven Kaiser übernehmen. Der Callcenter-Inhaber wird beschuldigt, seine Mitarbeiterin Carmen umgebracht zu haben. Matula unterstützt den Neuling im Prozess so gut er kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Claus Theo Gärtner (Matula) Paul Frielinghaus (Dr. Lessing) Caroline Grothgar (Kristin) Ludwig Blochberger (Felix Lessing) Markus Boysen (Dr. Fürst) Bernd Michael Lade (Sven Kaiser) Jenny Elvers-Elbertzhagen (Gabriele Kaiser) Originaltitel: Ein Fall für zwei Regie: Tom Zenker Drehbuch: Georg Ludy Kamera: Ivan Minov, Norbert Ulrichs Musik: Ludwig Eckmann