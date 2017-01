Sky Krimi 14:35 bis 15:40 Krimiserie Der Kriminalist Magdalena D 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken In der Küche eines Jugendclubs liegt die tote Ordensfrau Schwester Magdalena. In der Nähe der Leiche wird ein MP3-Player mit einer Gravur gefunden: "Adam". Als dessen Besitzer im Club auftaucht, ist Kommissar Schumann bereits zur Stelle. Der 16-jährige Junge gehört zu den "Start Up Kids", einer Initiative für problematische Jugendliche, die Schwester Magdalena betreute. Hat Adam von der Nonne mehr gewollt und die Kontrolle verloren? Schumann hegt Zweifel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christian Berkel (Bruno Schumann) Maya Bothe (Alex Keller) Janek Rieke (Kommissar Winter) Antonia Holfelder (Inge Tschernay) Nils Nelleßen (Dr. Hildebrandt) Lena Dörrie (Magdalena) Leonard Carow (Adam) Originaltitel: Der Kriminalist Regie: Christian Görlitz Drehbuch: Ulf Tschauder Kamera: Andreas Höfer, Jörg Güntner Musik: Johannes Kobilke