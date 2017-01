Sky Krimi 10:15 bis 11:10 Krimiserie Ein Mord für Quandt Schachspieler D 1997 Merken Udo Felten saß lange Jahre wegen Mordversuchs an seiner Frau im Gefängnis. Kurz nach seiner Entlassung wird Frau Felten ermordet aufgefunden. Der Exhäftling hat ein Alibi für die Tatzeit. Kommissar Quandt glaubt, dass er den Mord in Auftrag gegeben hat. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Martin Armknecht (Kommissar Quandt) Hansa Czypionka (Udo Felten) Nina Lorck-Schierning (Stefanie Felten) Rolf Becker (Doc) Karl Maria Steffens (Prof. Schröder) Dietrich Hollinderbäumer (Jonas Mut) Volker Meyer-Dabisch (Udo) Originaltitel: Ein Mord für Quandt Regie: Michael Mackenroth Drehbuch: Karl Heinz Willschrei Kamera: Ingo Hamer Musik: Nikolaus Glowna