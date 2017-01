Sky Emotion 20:15 bis 22:15 Drama Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa USA 1993 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Gilbert Grape (Johnny Depp) lebt mit seiner übergewichtigen Mutter, zwei Schwestern und seinem geistig zurückgebliebenen Bruder Arnie (Leonardo DiCaprio) zusammen. Da lernt Gilbert die junge Becky (Juliette Lewis) kennen, die in einem Wohnmobil mit ihrer Großmutter durch die USA reist. Gilbert erkennt durch Beckys Liebe, dass er sich auch um sein eigenes Glück kümmern muss. - Berührende und eindringliche Story mit feinem Humor und großen Stars in frühen Rollen, vom Macher von "Lachsfischen im Jemen". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Johnny Depp (Gilbert Grape) Juliette Lewis (Becky) Leonardo DiCaprio (Arnie Grape) Mary Steenburgen (Betty Carver) Darlene Cates (Mutter) Laura Harrington (Amy Grape) Mary Kate Schellhardt (Ellen Grape) Originaltitel: What's Eating Gilbert Grape? Regie: Lasse Hallström Drehbuch: Peter Hedges Kamera: Sven Nykvist Musik: Alan Parker, Björn Isfält Altersempfehlung: ab 6

