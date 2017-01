Sky Emotion 11:30 bis 13:15 Tragikomödie Homer und Eddie USA 1989 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Homer Lanza (James Belushi) ist auf der Suche nach seinen Eltern. Er vermutet sie in Oregon und macht sich auf die Reise dorthin. Doch als Kind hatte er einen Unfall, so dass er zurückgeblieben ist. Als er mittellos und ausgeraubt auf seiner Route strandet, lernt er Edwina "Eddie" Cervi (Whoopi Goldberg) kennen. Doch die Todkranke hat es faustdick hinter den Ohren! Als sie einen Ladenbesitzer erschießt, wird es für die beiden brenzlig. - Einfühlsames Roadmovie, gekonnt auf der Balance zwischen Tragik und Komik. Goldberg und Belushi brillieren als verschrobenes Paar. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Whoopi Goldberg (Eddie Cervi) James Belushi (Homer Lanza) Anne Ramsey (Edna) Karen Black (Belle) Beah Richards (Linda Cervi) Ernestine McClendon (Esther) Tad Horino (Mickey) Originaltitel: Homer and Eddie Regie: Andrey Konchalovskiy Drehbuch: Patrick Cirillo Kamera: Lajos Koltai Musik: Eduard Artemyev Altersempfehlung: ab 16