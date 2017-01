Sky Nostalgie 02:15 bis 04:30 Krimi Und Jimmy ging zum Regenbogen D, A 1971 20 40 60 80 100 Merken Manuel Aranda (Alain Noury) will den mysteriösen Mord an seinem Vater, einem Chemiker, aufklären. Er findet heraus, dass sein Vater ein bekennender Nazi war. Hinter dem von ihm entwickelten Nervengas sind verschiedene Geheimdienste her. - Packende Verfilmung des Bestsellers von Johannes Mario Simmel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alain Noury (Manuel Aranda) Judy Winter (Nora Hill) Horst Frank (Flemming) Doris Kunstmann (Irene Waldegg) Ruth Leuwerik (Valerie Steinfeld) Horst Tappert (Dr. Forster) Konrad Georg (Martin Landau) Originaltitel: Und Jimmy ging zum Regenbogen Regie: Alfred Vohrer Drehbuch: Manfred Purzer Kamera: Charly Steinberger Musik: Erich Ferstl Altersempfehlung: ab 12

