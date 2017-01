Sky Nostalgie 23:50 bis 02:15 Krimi Die Nacht der Generäle GB, F 1967 Nach dem Roman von Hans Hellmut Kirst 16:9 20 40 60 80 100 Merken Warschau, 1942: Der deutsche Major Grau (Omar Sharif) soll den Sexualmord an einer Prostituierten aufklären. Den einzigen Hinweis auf den Täter gibt dessen Kleidung: eine feldgraue Uniform mit Generalsstreifen an der Hose. Ist der Mörder also einer der drei deutschen Generäle, die sich zur Tatzeit in Warschau aufhielten? - Ungewöhnlich und beklemmend: ein Serienkillerfilm vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkriegs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter O'Toole (General Tanz) Omar Sharif (Major Grau) Tom Courtenay (Gefreiter Hartmann) Donald Pleasence (General Kahlenberge) Joanna Pettet (Ulrike) Philippe Noiret (Kriminalinspektor Morand) Christopher Plummer (Generalfeldmarschall Rommel) Originaltitel: The Night of the Generals Regie: Anatole Litvak Drehbuch: Joseph Kessel, Paul Dehn Kamera: Henri Decaë Musik: Maurice Jarre Altersempfehlung: ab 16