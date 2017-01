Sky Nostalgie 19:20 bis 20:15 Serien High Chaparral Nervenkrieg USA 1971 Merken Victoria und Wind fahren nach Tucson, um Geld abzuheben. In der Bank werden sie Zeuge wie dem heruntergekommenem Händler Bodeen ein weiterer Kredit verweigert wird. Im nächsten Augenblick überfallen zwei Gangster die Bank und nehmen alle Anwesenden als Geiseln. Da nur der abwesende Bankier Timmons die Zahlenkombination des Safes kennt, beschließen die Gauner, die Nacht mit den Geiseln in der Bank zu verbringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leif Erickson ("Big" John Cannon) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Henry Darrow (Manolito) Linda Cristal (Victoria Cannon) Joe Don Baker (Yuma) Edmond O'Brien (MacQuarie) Rudy Ramos (Wind) Originaltitel: The High Chaparral Regie: Leon Benson Drehbuch: Gerry Day Kamera: Harkness Smith Musik: Harry Sukman Altersempfehlung: ab 6