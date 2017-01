Sky Nostalgie 08:00 bis 09:30 Komödie Wir haun den Hauswirt in die Pfanne D 1971 20 40 60 80 100 Merken Das Vermieterehepaar Zwicknagel (Fritz Tillmann und Hannelore Schroth) tyrannisiert seine Hausbewohner mit Verboten. So darf Herr Kleinschmidt (Ralf Wolter) nicht mehr Tuba üben und seine Kinder nicht mehr spielen. Die Kids lassen sich das nicht gefallen und versuchen die Zwicknagels mit Streichen klein zu kriegen. - Turbulenter Klamauk mit vielen Schlagern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Uschi Glas (Moni) Fritz Tillmann (Hugo Zwicknagel) Hannelore Schroth (Mathilde Zwicknagel) Brigitte Mira (Mutti Huber) Christian Anders (Wolfgang) Margot Trooger (Lenchen Kleinschmidt) Ralf Wolter (Amadeus Kleinschmidt) Originaltitel: Wir haun den Hauswirt in die Pfanne Regie: Franz Josef Gottlieb Drehbuch: Barbara Anders, Michael Haller Kamera: Ernst Wild Altersempfehlung: ab 6

