Sky Cinema +24 08:55 bis 10:55 Filme The Danish Girl USA, GB, B, DK, D 2015 Nach einer Vorlage von David Ebershoff 16:9 Dolby Digital HDTV Kopenhagen, 1926: Das Malerpaar Einar und Gerda Wegener (Eddie Redmayne, Alicia Vikander) führt eine glückliche Ehe. Bis Einar ihr einmal spontan Modell steht - als Frau verkleidet. Aus dem Spaß entwickelt sich ein Rollenspiel, das Einar nicht mehr loslässt: Er fühlt sich bald ganz als die Frau "Lili Elbe" und zunehmend fremd im eigenen Körper. Anfangs erschüttert, begleitet Gerda ihn schließlich auf dem Weg in seine neue Identität als Frau. - Oscar für Alicia Vikander, Nominierung für Eddie Redmayne: die berührende, wahre Geschichte der Selbstfindung einer Transsexuellen. Schauspieler: Eddie Redmayne (Einar Wegener / Lili Elbe) Alicia Vikander (Gerda Wegener) Ben Whishaw (Henrik) Sebastian Koch (Warnekros) Amber Heard (Oola Paulson) Matthias Schoenaerts (Hans Axgil) Adrian Schiller (Rasmussen) Originaltitel: The Danish Girl Regie: Tom Hooper Drehbuch: Lucinda Coxon Kamera: Danny Cohen Musik: Alexandre Desplat Altersempfehlung: ab 6