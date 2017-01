Classica 03:55 bis 05:35 Musik Eine Tango-Nacht aus Buenos Aires D 2006 Stereo 16:9 Merken Ein Festival der argentinischen Musik mit Bandoneonspieler Leopoldo Federico und seinem Orquesta Tipica, Sänger Carlos Gari, den Tänzern Mora Godoy & Junior Cervila und dem Orquesta Filarmónica de Buenos Aires; Dirigent und Solist: Daniel Barenboim. Auf dem Programm: bekannte Tangos und Orchesterklassiker der argentinischen Künstler Astor Piazzolla, Carlos Gardel, Julio de Caro, Alberto Ginastera und Horacio Salgan. Ein außergewöhnliches Silvesterkonzert von der Avenida 9 de Julio, der breitesten Straße der Welt - auf dem Höhepunkt des argentinischen Sommers mit 34° C in der Nacht! In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Leopoldo Federico (Bandoneon), Carlos Gari (Gesang), Mora Godoy & Junior Cervila (Tanz) Originaltitel: Eine Tango-Nacht aus Buenos Aires Drehbuch: Carlos Gari