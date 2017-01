Classica 03:15 bis 03:55 Klassik Beethoven, Klavierkonzert Nr. 3 c-Moll op. 37 A, D 1977 Stereo 16:9 Merken Maurizio Pollini und die Wiener Philharmoniker unter der Leitung von Karl Böhm spielen das Konzert für Klavier und Orchester Nr. 3 c-Moll op. 37 von Ludwig van Beethoven (1770-1827). Aufgenommen im November 1977 im Wiener Musikvereinssaal. Pollini, geboren am 5. Januar 1942 in Mailand, zählt zu den besten Pianisten unserer Zeit. Als "ernster Mensch, der die Bequemlichkeit scheut" (Pollini über sich selbst) arbeitet er wie besessen an seiner faszinierenden Perfektion. In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Maurizio Pollini Originaltitel: Beethoven, Klavierkonzert Nr.3 in C-Moll, Op.37 Kamera: David Findlay Musik: Ludwig van Beethoven

