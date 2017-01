Classica 20:15 bis 23:00 Musikfilm Bizet, Carmen CH, A 1967 Nach einer Novelle von Prosper Mérimée Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die "Carmen"-Verfilmung (Musikalische Leitung und Inszenierung: Herbert von Karajan) basiert auf der Produktion für die Salzburger Festspiele von 1966 mit Grace Bumbry (einer der besten Carmen-Interpretinnen der Zeit), Jon Vickers, Mirella Freni und Justino Diaz in den Hauptpartien. Wenn Herbert von Karajan nach wie vor in der klassischen Musik allgegenwärtig ist, so verdanken wir dies nicht nur seinen über 800 Schallplattenaufnahmen, sondern auch den zahlreichen Videoaufnahmen, die er im Laufe der Jahre produzierte. Mit Puccinis "La Bohème" begann er bereits 1965, seine Aufführungen im Film festzuhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Grace Bumbry (Carmen) Jon Vickers (Don José) Mirella Freni (Micaela) Justino Diaz (Escamillo) Olivera Miljakovic (Frasquita) Julia Hamari (Mercedes) Robert Kerns (Morales) Originaltitel: Bizet, Carmen Regie: Herbert von Karajan Kamera: Ernst Wild, François Reichenbach Musik: George Bizet

