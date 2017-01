Sky Sport 2 03:00 bis 06:00 Golf Golf: US PGA Tour Tour Championship, 4. Tag in Atlanta, Georgia (USA) USA Stereo 16:9 HDTV Merken Am Finalsonntag der Tour Championship wird der unglaubliche Betrag von zehn Millionen US-Dollar an den Sieger des FedExCup ausgeschüttet. 30 Golfer besitzen noch die Chance auf diese astronomische Summe, fünf von ihnen haben es selbst in der Hand, ihren Kontostand um 10.000.000 US-Dollar zu erhöhen. Sky überträgt die Tour Championship vom 22. bis 25. September täglich exklusiv live aus dem East Lake Golf Club in Atlanta. Kommentar: Carlo Knauss und Adrian Grosser. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

