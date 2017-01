Sky Sport 2 12:30 bis 14:30 Handball Handball: Velux EHF Champions League SG Flensburg-Handewitt - FC Barcelona, Gruppenphase, 3. Spieltag Stereo 16:9 HDTV Merken Erster CL-Sieg eingefahren, nun wartet der Top-Titelfavorit. Nach ihrem 25:19-Erfolg bei den Dänen aus Silkeborg bekommt es die SG Flensburg-Handewitt nun mit der Handball-Abteilung des FC Barcelona zu tun. Bei der letzten Begegnung mit Barça vor zwei Jahren unterlagen die Norddeutschen in der Flens-Arena noch mit 33:37. "Diesmal wollen wir den Spieß umdrehen", so SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke. Einfach wird das sicherlich nicht: Die Katalanen revanchierten sich am vergangenen Spieltag beim THW Kiel für das letztjährige Viertelfinal-Aus mit einem 26:25-Sieg und grüßen von der Tabellenspitze. Kann die zweitplatzierte SG den Gruppenprimus trotzdem vom Thron stoßen? Kommentar: Karsten Pet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie