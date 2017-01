Sky Sport 2 08:45 bis 10:45 Handball Handball: Velux EHF Champions League SG Flensburg-Handewitt - Telekom Veszprém (H), Gruppenphase, 1. Spieltag 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dicker Brocken zum CL-Auftakt! Am ersten Spieltag will die SG Flensburg-Handewitt gegen die ungarische Top-Mannschaft aus Veszprém dennoch mit einem Sieg in die Königsklasse starten. Der Gegner ist nicht irgendwer: Veszprém hat bereits 24 Meistertitel in Ungarn und 25 nationale Pokalerfolge auf dem Konto, allerdings noch keinen CL-Titel. Im vergangenen Final4 holten sich die Magyaren fast die Krone, unterlagen im Endspiel jedoch dem KS Kielce mit 38:39 nach Siebenmeterwerfen. Für die Nordlichter aus Flensburg war indessen bereits im Viertelfinale Endstation, ebenfalls gegen den späteren Sieger Kielce (28:28, 28:29). Kann die SG gegen den Vorjahresfinalisten punkten? Kommentar: Karsten Petrzika. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie