Sky Sport 1 08:00 bis 10:00 Fußball Fußball: UEFA Champions League FC Bayern München - FC Rostow (RUS), Gruppenphase 1. Spieltag, Dienstag 16:9 Dolby Digital HDTV Merken "Wenn man wie wir die vergangenen Jahre immer mindestens das Halbfinale erreicht hat, dann ist es unsere Pflicht, diese Gruppe zu überstehen." Bayern-Kapitän Philipp Lahm reagierte sehr selbstbewusst auf die CL-Gegner Atlético, Eindhoven und FK Rostow. Zum Start geht's gegen Russlands Vizemeister, der eine ca. 2250 km lange Reise in den Knochen hat, wenn er sich in München vorstellt. Rostow ist der Außenseiter in der Gruppe D, aber FCB-Coach Carlo Ancelotti ist auf der Hut: "Rostow hat mich beim hohen Sieg gegen Ajax überrascht", verweist er auf die Quali-Leistungen der Don-Kicker: 2:2 H & 2:0 A gegen Anderlecht in Runde 3, 1:1 A & 4:1 H gegen Amsterdam in den Playoffs. Komment. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fußball: UEFA Champions League

