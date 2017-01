Junior 15:25 bis 15:40 Kinderserie Das Haus Anubis Luzy, oh Luzy D 2009 Stereo 16:9 Merken Rufus zeigt sein wahres Gesicht und nimmt Luzy als Geisel. In einem unbeobachteten Moment schafft sie es, einen Hinweis auf ihr Versteck im Wald zu hinterlassen. Rufus ruft unterdessen die geheime Bruderschaft an. Er will Luzy gegen Linn austauschen, doch Herr Altrichter und Victor gehen nicht auf den Deal ein. Victor erzählt Delia später, dass Luzy ihre Verwandten in Spanien besucht. Magnus kümmert sich derweil liebevoll um Mara, die traurig ist, dass Kaya nach England fliegt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Féréba Koné (Mara Minkmar) Marc Dumitru (Magnus von Hagen) Florian Prokop (Felix Gaber) Originaltitel: Das Haus Anubis Regie: Bart Van Leemputten Altersempfehlung: ab 6