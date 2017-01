Junior 13:55 bis 14:20 Trickserie Bibi Blocksberg Folge: 21 Der Hexenbann D 2006 Stereo Merken Bibis Eltern sind pleite. Als Bibi das mitbekommt, will sie schnell für Abhilfe sorgen. Sie hext, dass ihr Vater Bernhard in der Lotterie des Millionärs Krösus gewinnt. Bernhards Jubel über das Losglück ist riesig, doch Bibi muss zu ihrem Unglück feststellen, dass sie fortan nicht mehr hexen kann. Glück zu hexen, zieht den Verlust der Hexkraft nach sich, für immer, belehrt sie Barbara. Bibi wird zum Hexenrat auf den Blocksberg zitiert. Sie bekommt noch eine Chance. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Bibi Blocksberg

