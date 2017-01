Junior 11:00 bis 11:25 Trickserie My Little Pony - Freundschaft ist Magie Apfelsaft für alle Ponys USA, CDN 2012 Stereo 16:9 Merken In Equestria ist Apfelsaft Saison und wie jedes Jahr, hat sich eine lange Schlange auf Sweet Apple Acres gebildet. Weil die Nachfrage für den Apfelsaft so groß ist, kriegt nicht immer jedes Pony etwas davon ab. Besonders Rainbow Dash ist frustriert, weil sie nie was von dem Saft abkriegt. Plötzlich tauchen Flim und Flam mit der Super Schnellen Saftpresse 6000 auf und versprechen, dass sie genug Apfelsaft für ganz Ponyville produzieren können. Applejack tritt mit ihrer Familie in einem Wettbewerb gegen die beiden an und setzt ihre Farm dabei aufs Spiel. Flim und Flam gewinnen den Wettbewerb und Sweet Apple Acres scheint verloren. Doch am Ende In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Little Pony: Friendship is Magic Altersempfehlung: ab 6