Zigby, das Zebra Zigby und das Geschenk CDN, SIN, AUS 2009 Stereo 16:9 Celine hat Geburtstag, doch Zigbys Geburtstagsgeschenk, eine Torte, hat Vielfraß McMeer gerade eben schon versehentlich aufgefuttert. Was also könnte man Celine, dem Nilpferdmädchen, Schönes schenken? Zigby fällt nichts ein. Sehr wohl könnten er, Mc Meer und Bertie aber auf das Bild achtgeben, dass Flamingo Vicky für Celine gemalt hat. Schon beginnen allerdings die Katastrophen. Denn Zigby und seine beiden Kumpels bringen es - unbeabsichtigt - aber konsequent fertig, das Bild binnen kürzester Zeit zu ruinieren. Jetzt ist guter Rat teuer. Wie, um Himmels Willen, können sie das Bild wieder in den Ursprungzustand zurückversetzen? Originaltitel: Zigby Regie: Mark Barnad Drehbuch: David Witt Musik: Peter Dasent, Arthur Baysting