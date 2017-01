Sky Atlantic HD 04:40 bis 06:00 Serien The Newsroom News Night mit Will McAvoy USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Kurz vor der Sendung erhält Will (Jeff Daniels) einen Anruf von seinem Vater. Als er in der Werbepause zurückruft, erfährt er dass sein Vater mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Doch anstatt sich um ihn zu kümmern, beschäftigt sich Will mit einem Tweet, der ihn schlecht macht. Nachrichten-Chef Charlie (Sam Waterson) bekommt Besuch von einem alten Freund, der Informationen zur "Operation Genoa" hat. - Temporeicher Serienhit über das Innenleben einer TV-News-Redaktion. Aus der Feder von Oscarpreisträger Aaron Sorkin ("The Social Network"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Daniels (Will McAvoy) Emily Mortimer (Mackenzie MacHale) Sam Waterston (Charlie Skinner) John Gallagher Jr. (Jim Harper) Alison Pill (Maggie Jordan) Thomas Sadoski (Don) Olivia Munn (Sloan Sabbith) Originaltitel: The Newsroom Regie: Alan Poul Drehbuch: Aaron Sorkin, Matthew Lopez, Camilla Blackett, Adam R. Perlman, Elizabeth Peterson Musik: Johnny Klimek Altersempfehlung: ab 6