Sky Atlantic HD 03:40 bis 04:10 Comedyserie Hello Ladies Die Poolparty USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Stuart (Stephen Merchant) reserviert einen Pool, um eine rauschende Party zu schmeißen. Und tatsächlich sagen sich zahlreiche interessante Gäste an, sogar ein Model namens Kimberly. Doch dummerweise wird Gastgeber Stuart zum Zaungast auf seiner eigenen Party degradiert. - Schmerzhaft-komische Flirt-Sitcom von den Machern von "The Office". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stephen Merchant (Stuart Pritchard) Christine Woods (Jessica) Nate Torrence (Wade) Kevin Weisman (Kives) Bree Condon (Brittany) Kyle Mooney (Rory) Heather Hahn (Kimberly) Originaltitel: Hello Ladies Regie: Julian Farino Drehbuch: Lee Eisenberg, Stephen Merchant, Gene Stupnitsky, Lindsey Shockley, Jen Statsky Musik: Vik Sharma Altersempfehlung: ab 6

