Sky Atlantic HD 01:50 bis 02:40 Serien Epitafios - Tod ist die Antwort In die Enge getrieben ARG 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Noch einmal macht sich Renzo Márquez (Julio Chávez) auf die Jagd nach dem Mörder. Und schließlich endet alles so, wie es begann. - Die zweite Staffel der nervenzerrenden Krimiserie über die Jagd auf einen psychopathischen Serienkiller. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Julio Chávez (Renzo Márquez) Cecilia Roth (Marina Segal) Leonardo Sbaraglia (Asesino) Alejandro Awada (Alfonso Velázquez) Daniel Fanego (Mazzoni) Juan Minujín (Mariano Lagos) Natalia Lobo (Gabriela Fridman) Originaltitel: Epitafios Regie: Alberto Lecchi, Daniel Barone Drehbuch: Marcelo Slavich, Walter Slavich Musik: Iván Wyszogrod Altersempfehlung: ab 16