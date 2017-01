Sky Atlantic HD 18:00 bis 19:00 Mysteryserie True Blood Am Abend USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Eric (Alexander Skarsgård) sieht nur eine Chance, seine Schwester Nora (Lucy Griffiths) zu retten: Er muss Bill (Stephan Moyer) die Treue schwören. Entgegen der Warnung von Alcide (Joe Manganiello) kehrt Sam (Sam Trammell) nach Terrys Tod nach Bon Temps zurück. Unterdessen schleicht sich Jason (Ryan Kwanten) in das Vampir-Camp ein - und wird prompt von Sarah (Anna Camp) entdeckt. - Sexy, blutig, wild: die sechste Staffel der coolen, emmyprämierten Vampirsaga. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anna Paquin (Sookie Stackhouse) Stephen Moyer (Bill Compton) Sam Trammell (Sam Merlotte) Ryan Kwanten (Jason Stackhouse) Rutina Wesley (Tara Thornton) Alexander Skarsgård (Eric Northman) Chris Bauer (Andy Bellefleur) Originaltitel: True Blood Regie: Scott Winant Drehbuch: Alan Ball, Charlaine Harris, Brian Buckner Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 16