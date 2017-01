Sky Atlantic HD 13:00 bis 14:20 Serien Treme Do You Know What It Means USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Merken Drei Monate nachdem Hurrikan "Katrina" New Orleans verwüstet hat, halten die Einwohner des Stadtteils Treme eine erste Musikparade ab. Sie feiern die Rückkehr verschollen geglaubter Musiker und Nachbarn. Viele aber werden noch vermisst. - Starbesetzte Serie von den "The Wire"-Machern, die dem Lebenswillen der Bewohner von New Orleans ein Denkmal setzt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Khandi Alexander (Ladonna Batiste-Williams) Lucia Micarelli (Annie) Clarke Peters (Albert Lambreaux) Wendell Pierce (Antoine Batiste) Rob Brown (Delmond Lambreaux) Kim Dickens (Janette Desautel) Michiel Huisman (Sonny) Originaltitel: Treme Regie: Agnieszka Holland Drehbuch: David Simon, Eric Overmyer

