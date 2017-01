National Geographic Wildlife 16:55 bis 17:45 Dokumentation Great Migrations - Das große Wunder der Tierwanderungen Der Kampf ums Überleben GB 2009 2017-01-05 09:40 Stereo 16:9 HDTV Merken Die größten Tierwanderungen der Erde laufen nach exakten Zeitplänen ab. Jedes Individuum wird von einer inneren, mit den biologischen Chronometern seiner Artgenossen auf geheimnisvolle Weise synchronisierten Uhr angetrieben. Gemeinsam legen die Tiere nicht selten Tausende von Kilometern zurück. Ihre Ziele sind dabei recht klar: Es geht um Nahrung, Paarung, Brutpflege. "Great Migrations" begleitet die Reisenden durch das Eis der Antarktis und die Salzwüsten Botswanas. Ganz gleich, wo auf diesem Planeten die Wanderung beginnt: Milliarden von Tieren nehmen die härtesten Strapazen auf sich, um ihr eigenes Überleben und das ihrer Art zu sichern. Ob die Walrösser der Arktis, die Walhaie in der Karibik, die Zebras der ostafrikanischen Savanne, die Orang-Utans Borneos, die Gabelböcke der nordamerikanischen Prärie oder Schwärme von winzigem Plankton irgendwo in den Weltmeeren - für all diese Tiere ist das Leben ein ständiger Wettlauf gegen die Zeit. Tag für Tag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Great Migrations