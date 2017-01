National Geographic Wildlife 12:00 bis 12:50 Dokumentation Der unglaubliche Dr. Pol Was geht ab, Doc? USA 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Mit seinen 40 Jahren Berufserfahrung weiß Dr. Pol, dass es keinen zu großen oder zu kleinen Auftrag für ihn gibt, wenn es darum geht, seine Patienten zu behandeln. Von ungewöhnlichen Fällen, wie einem Pferd, das sich mit dem West-Nil-Virus infiziert hat, oder einem Kalb mit Gleichgewichtproblemen, bis zum Gesundheitscheck eines neugeborenen Kätzchens - die Tiere scheinen ihn ständig aus der Fassung bringen zu wollen. Dank seiner großen Erfahrung zeigt Dr. Pol aber auch in dieser Episode wieder, dass er alles hat, was man braucht, um ein guter Tierarzt zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Incredible Dr. Pol