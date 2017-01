National Geographic Wildlife 10:25 bis 11:10 Reportage Notruf Hund - Einsatz für Cesar Lagerkoller USA 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Dr. Claude Lessard ist Arzt in einer großen Tierklinik und selbst stolzer Besitzer einer Pit-Bull-Hündin namens Opal. Sie hat als Blutspenderin schon vielen anderen kranken Vierbeinern das Leben gerettet. Das große Problem: Sobald Opal alleine in einem Raum oder einem Zwinger auf ihr Herrchen warten soll, fängt sie unaufhörlich an zu bellen und gefährdet durch den Lärm den Genesungsprozess anderer Hunde. Es muss etwas geschehen. Dr. Lessard setzt all seine Hoffnungen in Cesar Millan. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue